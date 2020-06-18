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Профільний комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти

Новини » Політика     18.06.2020 - 12:58
Профільний комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти
Фото: Сергій Шкарлет (gorod.cn.ua)

Постанова про призначення Шкарлета 17 червня Кабмін вніс

Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради не підтримав постанову про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Вчора відповідну постанову у парламенті зареєстрував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це повідомила секретар профільного комітету Наталія Піпа, передає кореспондент РБК-Україна.

"Профільний комітет не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на міністра освіти", - повідомила Піпа.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет є ректором Чернігівського державного технологічного університету. Він називався головним кандидатом на посаду міністра освіти. Раніше, в 2010 році він балотувався до Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів", а в 2015 - від "Блоку Петра Порошенка".

Раніше РБК-Україна писало, що 15 червня фракція "Слуга народу" заслухала Шкарлета на засіданні, після чого в політсилі планували порахувати голоси підтримки.

Пізніше голова фракції Давид Арахамія заявив, що зараз в парламенті не вистачає голосів для призначення Шкарлета головою МОН.

Вчора, 17 червня, постанова про призначення Шкарлета міністром освіти була зареєстрована в парламенті прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України назначениеОсвітаВерховна Рада
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