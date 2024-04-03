Профільний комітет Ради голосуватиме за ліквідацію Комісії з грального бізнесу
Завтра, 4 квітня, комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики проведе голосування щодо ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
За словами Железняка, голосування відбудеться на основі допрацьованого закону №9256-д.
"Також туди увійдуть норми з посилення покарання за незаконну рекламу, систему онлайн-моніторингу та інше", - додав він.
Обмеження роботи онлайн-казино
29 березня військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко створив петицію на сайті Офісу президента щодо обмеження роботи онлайн-казино. Протягом декількох годин вона набрала 26 тисяч голосів.
У той самий день президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України, Держспецзв'язку, Міністерству цифрової трансформації та Раді національної безпеки проаналізувати відповідне питання.
2 квітня президент заявив про підготовку кроків які додадуть необхідного контролю над галуззю.
Також нагадаємо, що у 2020 році Рада підтримала у другому читанні законопроєкт щодо регулювання грального бізнесу й у той самий рік було створено КРАІЛ.
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