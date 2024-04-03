Профильный комитет Рады будет голосовать за ликвидацию Комиссии по игорному бизнесу

Завтра, 4 апреля, комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проведет голосование по ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

По словам Железняка, голосование состоится на основе доработанного закона №9256-д.

"Также туда войдут нормы по ужесточению наказания за незаконную рекламу, систему онлайн-мониторинга и прочее", - добавил он.

Ограничение работы онлайн-казино

29 марта военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко создал петицию на сайте Офиса президента по ограничению работы онлайн-казино. В течение нескольких часов она набрала 26 тысяч голосов.

В этот же день президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины, Госспецсвязи, Министерству цифровой трансформации и Совету национальной безопасности проанализировать соответствующий вопрос.

2 апреля президент заявил о подготовке шагов, которые придадут необходимый контроль над отраслью.

Также напомним, что в 2020 году Рада поддержала во втором чтении законопроект по регулированию игорного бизнеса и в тот же год был создан КРАИЛ.