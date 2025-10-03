ua en ru
Професійна спільнота очікує обʼєктивного аналізу від АМКУ щодо падіння продажів ліків

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 20:09
Професійна спільнота очікує обʼєктивного аналізу від АМКУ щодо падіння продажів ліків Фото: професійна спільнота очікує обʼєктивного аналізу від АМКУ щодо падіння продажів ліків (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Аптеки та аптечні мережі виконують вимоги законодавства, що зобов’язує їх забезпечувати наявність ліків за найбільш доступними цінами. Тому оцінка ситуації на ринку з боку Антимонольного комітету має ґрунтуватися на об’єктивному аналізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Громадській спілці "Аптечна професійна асоціація України" (АПАУ).

В асоціації наголосили, що стаття 20-3 Закону України "Про лікарські засоби" зобов’язує кожен аптечний заклад мати в наявності препарат з однією з трьох найбільш економічно вигідних цін, визначених у Національному каталозі цін.

Водночас у законодавстві відсутня вимога закуповувати чи реалізовувати увесь асортимент кожного виробника.

"Держава забезпечує баланс між регуляторними вимогами, економічною доцільністю та потребами споживачів. Оцінка ситуації на ринку має ґрунтуватися на об’єктивному і всебічному аналізі з урахуванням регуляторних, логістичних та економічних факторів, які впливають на діяльність аптек", - зазначили в АПАУ.

Що цьому передувало

Як повідомлялось, ще в квітні Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив про початок дослідження ціноутворення на фармацевтичному ринку.

Раніше "Дарниця" звернулася з заявою АМКУ через те, що українці зменшили купівлю її препаратів. За оцінками експертів, однією з причин падіння продажів є висока ціна на препарати цього виробника.

Додамо і те, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів.

