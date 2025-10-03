Професійна спільнота очікує обʼєктивного аналізу від АМКУ щодо падіння продажів ліків
Аптеки та аптечні мережі виконують вимоги законодавства, що зобов’язує їх забезпечувати наявність ліків за найбільш доступними цінами. Тому оцінка ситуації на ринку з боку Антимонольного комітету має ґрунтуватися на об’єктивному аналізі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Громадській спілці "Аптечна професійна асоціація України" (АПАУ).
В асоціації наголосили, що стаття 20-3 Закону України "Про лікарські засоби" зобов’язує кожен аптечний заклад мати в наявності препарат з однією з трьох найбільш економічно вигідних цін, визначених у Національному каталозі цін.
Водночас у законодавстві відсутня вимога закуповувати чи реалізовувати увесь асортимент кожного виробника.
"Держава забезпечує баланс між регуляторними вимогами, економічною доцільністю та потребами споживачів. Оцінка ситуації на ринку має ґрунтуватися на об’єктивному і всебічному аналізі з урахуванням регуляторних, логістичних та економічних факторів, які впливають на діяльність аптек", - зазначили в АПАУ.
Що цьому передувало
Як повідомлялось, ще в квітні Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив про початок дослідження ціноутворення на фармацевтичному ринку.
Раніше "Дарниця" звернулася з заявою АМКУ через те, що українці зменшили купівлю її препаратів. За оцінками експертів, однією з причин падіння продажів є висока ціна на препарати цього виробника.
Додамо і те, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів.