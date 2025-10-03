АМКУ розпочав справу через падіння продажів ліків в аптеках

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення комітету.

При цьому в АМКУ вважають, що попит на ці ліки залишався стабільним і він переорієнтувався на аналогічні препарати за нижчою ціною.

За попередньою інформацією, з лютого 2025 року відзначається зменшення обсягів реалізації лікарських засобів вітчизняних виробників, серед яких - препарати "Дарниці".

Раніше "Дарниця" звернулася з заявою АМКУ через те, що українці зменшили купівлю її препаратів. За оцінками експертів, однією з причин падіння продажів є висока ціна на препарати цього виробника.

Як повідомлялось, ще в квітні Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив про початок дослідження ціноутворення на фармацевтичному ринку.