Головна » Життя » Суспільство

АМКУ розпочав справу через падіння продажів ліків в аптеках

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 16:22
АМКУ розпочав справу через падіння продажів ліків в аптеках Фото: АМКУ розпочав справу через падіння продажів ліків в аптеках (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення комітету.

За попередньою інформацією, з лютого 2025 року відзначається зменшення обсягів реалізації лікарських засобів вітчизняних виробників, серед яких - препарати "Дарниці".

При цьому в АМКУ вважають, що попит на ці ліки залишався стабільним і він переорієнтувався на аналогічні препарати за нижчою ціною.

Раніше "Дарниця" звернулася з заявою АМКУ через те, що українці зменшили купівлю її препаратів. За оцінками експертів, однією з причин падіння продажів є висока ціна на препарати цього виробника.

Як повідомлялось, ще в квітні Антимонопольний комітет України (АМКУ) повідомив про початок дослідження ціноутворення на фармацевтичному ринку.

