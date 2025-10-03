Профессиональное сообщество ожидает объективного анализа от АМКУ из-за падения продаж лекарств

Аптеки и аптечные сети выполняют требования законодательства, обязывающего их обеспечивать наличие лекарств по наиболее доступным ценам. Поэтому оценка ситуации на рынке со стороны Антимонопольного комитета должна основываться на объективном анализе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Общественном союзе "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ).

В ассоциации отметили, что статья 20-3 Закона Украины "О лекарственных средствах" обязывает каждое аптечное учреждение иметь в наличии препарат с одной из трех наиболее экономически выгодных цен, определенных в Национальном каталоге цен.

В то же время в законодательстве отсутствует требование закупать или реализовывать весь ассортимент каждого производителя.

"Государство обеспечивает баланс между регуляторными требованиями, экономической целесообразностью и потребностями потребителей. Оценка ситуации на рынке должна основываться на объективном и всестороннем анализе с учетом регуляторных, логистических и экономических факторов, влияющих на деятельность аптек", - отметили в АПАУ.