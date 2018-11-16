Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, - Укравтодор

Фото: снег в Киеве (РБК-Украина, Виталий Носач)

В большинстве областей состояние покрытия - мокрое

В Украине проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

По состоянию на 6:00 осадки в виде небольшого снега в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Местами небольшой дождь в Ивано-Франковской и Львовской областях. В Винницкой области наблюдается местами небольшой туман. В ночное время местами возникала гололедица в Черкасской области.

Отмечается, что проезд на дорогах государственного значения обеспечен. В частности, состояние покрытия на дорогах государственного значения в Запорожской области местами заснеженное. В большинстве областей состояние покрытия - мокрое.

Напомним, в Украине сегодня местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

16 ноября 2018 на востоке и юге Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от -1 до +9.

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от 0 до +9, ночью от -6 до +2. На севере тоже без осадков, днем от -1 до +2, ночью от -4 до -7. В центральной части днем от 0 до +2, ночью от -3 до -6. На востоке в Донецкой и Луганской областях пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -2 до -6. На юге тоже ожидается снег с дождем, температура днем от -1 до +2, ночью от 0 до -2.