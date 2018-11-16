Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине

Фото: порывы ветра (commons.wikimedia.org)

В Украине местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

В Украине местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 16 ноября в южной и восточной частях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, 16 ноября 2018 на востоке и юге Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от -1 до +9.

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от 0 до +9, ночью от -6 до +2. На севере тоже без осадков, днем от -1 до +2, ночью от -4 до -7. В центральной части днем от 0 до +2, ночью от -3 до -6. На востоке в Донецкой и Луганской областях пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -2 до -6. На юге тоже ожидается снег с дождем, температура днем от -1 до +2, ночью от 0 до -2.