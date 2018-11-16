Погода на сегодня: в Украине местами снег с дождем, температура до +9

Иллюстративное фото: (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Киеве днем до +1

Погода на сегодня: 16 ноября 2018 на востоке и юге Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от -1 до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от 0 до +9, ночью от -6 до +2. На севере тоже без осадков, днем от -1 до +2, ночью от -4 до -7.

В центральной части днем от 0 до +2, ночью от -3 до -6. На востоке в Донецкой и Луганской областях пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -2 до -6. На юге тоже ожидается снег с дождем, температура днем от -1 до +2, ночью от 0 до -2.

В Крыму днем от +5 до +7, ночью от 0 до +2, возможны дожди.

Фото: погода в Украине 16 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 16 ноября без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -4 до -6. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области