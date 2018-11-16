Погода на сегодня: в Украине местами снег с дождем, температура до +9

В Киеве днем до +1
Погода на сегодня: 16 ноября 2018 на востоке и юге Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем от -1 до +9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от 0 до +9, ночью от -6 до +2. На севере тоже без осадков, днем от -1 до +2, ночью от -4 до -7.
В центральной части днем от 0 до +2, ночью от -3 до -6. На востоке в Донецкой и Луганской областях пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -2 до -6. На юге тоже ожидается снег с дождем, температура днем от -1 до +2, ночью от 0 до -2.
В Крыму днем от +5 до +7, ночью от 0 до +2, возможны дожди.
Фото: погода в Украине 16 ноября
В столице Украины 16 ноября без осадков, днем от -1 до +1, ночью от -4 до -6. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Фото: погода в Киеве и области