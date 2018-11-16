Проїзд на дорогах державного значення забезпечений, - Укравтодор

Фото: сніг у Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

У більшості областей стан покриття - мокрий

В Україні проїзд на дорогах державного значення забезпечений. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

Станом на 6:00 опади у вигляді невеликого снігу у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Місцями невеликий дощ в Івано-Франківській та Львівській областях. У Вінницькій області спостерігається місцями невеликий туман. У нічний час місцями виникала ожеледиця в Черкаській області.

Наголошується, що проїзд на дорогах державного значення забезпечений. Зокрема, стан покриття на дорогах державного значення у Запорізькій області місцями засніжений. У більшості областей стан покриття - мокрий.

Нагадаємо, в Україні сьогодні місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

16 листопада 2018 на сході і півдні України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -1 до +9.

За прогнозом синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від 0 до +9, вночі від -6 до +2. На півночі теж без опадів, вдень від -1 до +2, вночі від -4 до -7. У центральній частині вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -6. На сході в Донецькій і Луганській областях пройде сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від -2 до -6. На півдні теж очікується сніг з дощем, температура вдень від -1 до +2, вночі від 0 до -2.