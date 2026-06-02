До проєкту Цивільного кодексу подано понад 15 тисяч поправок, - Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що до проєкту Цивільного кодексу було подано понад 15 тисяч поправок. За його словами, частина з них конструктивні, а частина є спробою заблокувати розгляд проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Стефанчука у Facebook.

"15 328 поправок подано до проєкту Цивільного кодексу. З одного боку, ніби їхня кількість вражає. Але з іншого боку: Кодекс складається з майже 2000 статей, тож арифметично - по 7-8 поправок на статтю, що ніби й небагато. У нас були законопроєкти, де кількість поправок до однієї статті визначалася сотнями", - розповів голова Верховної Ради.

Він зазначив, що переважну кількість поправок подали 3-4 депутати (по 7-8 тисяч кожен окремо та у співавторстві). Як пояснює Стефанчук, це спроба депутатів заблокувати розгляд проєкту в другому читанні.

Щодо решти народних обранців, вони подали "доволі конструктивні поправки у притомній кількості". За словами Стефанчука, ці правки будуть обговорені робочою групою, тож влада буде працювати і знаходити компроміс, оскільки зацікавлена у "спільному покращенні тексту законопроєкту"

"Окремо ми продовжуємо активно працювати з різними спільнотами, громадськими обʼєднаннями, професійними асоціаціями, які висловили свої доволі конструктивні зауваження до тексту. Деякі з них відображені, зокрема, і в моїх поправках до проєкту Цивільного кодексу", - додав очільник парламенту.

Резюмуючи Стефанчук додав, що "ми і надалі налаштовані на конструктивну співпрацю" щодо доопрацювання цього документа. Водночас він вказав на такий факт, що деякі депутати казали, що їм не вистачило півроку на вивчення проєкту, але за тижні подали тисячі правок.

"Єдине, що складно зрозуміти: як окремі колеги, які розповідали, що їм не вистачило 6 місяців, поки Цивільний кодекс був на громадському обговоренні, аби прочитати його, впоралися за 21 день та подали по 8 тисяч поправок кожен. Щиро хочу сподіватися, що вони встигли не тільки написати їх, а й прочитати", - підсумував Руслан Стефанчук.