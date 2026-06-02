К проекту Гражданского кодекса подано более 15 тысяч поправок, - Стефанчук
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что к проекту Гражданского кодекса было подано более 15 тысяч поправок. По его словам, часть из них конструктивные, а часть является попыткой заблокировать рассмотрение проекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Стефанчука в Facebook.
"15 328 поправок подано к проекту Гражданского кодекса. С одной стороны, вроде бы их количество впечатляет. Но с другой стороны: Кодекс состоит из почти 2000 статей, поэтому арифметически - по 7-8 поправок на статью, что вроде бы и немного. У нас были законопроекты, где количество поправок к одной статье определялось сотнями", - рассказал председатель Верховной Рады.
Он отметил, что подавляющее количество поправок подали 3-4 депутата (по 7-8 тысяч каждый отдельно и в соавторстве). Как объясняет Стефанчук, это попытка депутатов заблокировать рассмотрение проекта во втором чтении.
Что касается остальных народных избранников, они подали "довольно конструктивные поправки в вменяемом количестве". По словам Стефанчука, эти правки будут обсуждены рабочей группой, поэтому власть будет работать и находить компромисс, поскольку заинтересована в "совместном улучшении текста законопроекта"
"Отдельно мы продолжаем активно работать с различными сообществами, общественными объединениями, профессиональными ассоциациями, которые выразили свои довольно конструктивные замечания к тексту. Некоторые из них отражены, в частности, и в моих поправках к проекту Гражданского кодекса", - добавил глава парламента.
Резюмируя Стефанчук добавил, что "мы и в дальнейшем настроены на конструктивное сотрудничество" по доработке этого документа. В то же время он указал на такой факт, что некоторые депутаты говорили, что им не хватило полгода на изучение проекта, но за недели подали тысячи правок.
"Единственное, что сложно понять: как отдельные коллеги, которые рассказывали, что им не хватило 6 месяцев, пока Гражданский кодекс был на общественном обсуждении, чтобы прочитать его, справились за 21 день и подали по 8 тысяч поправок каждый. Искренне хочу надеяться, что они успели не только написать их, но и прочитать", - подытожил Руслан Стефанчук.
Гражданский кодекс Украины
Напомним, что 28 апреля Верховная Рада поддержала за основу законопроект об обновлении Гражданского кодекса Украины. Документ должен стать фундаментальной реформой частного права, однако уже на этапе первого чтения он вызвал волну критики. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.
Также мы писали, что во время принятия проекта из документа исключили нормы, вызвавшие наибольший общественный резонанс. В частности, в документе закрепили возможностью заключения брака с 16 лет, а норму с 14 лет - исключили.