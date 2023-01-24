Проєкт "Шекспір". FT дізналося, як ватажок "вагнерівців" Пригожин обходить санкції

Як зазначає видання, цей проєкт дістав кодову назву "Шекспір" і координувала його російська юридична компанія Capital Legal Services (CLS). Саме вона ще у 2018 році створила мережу підставних компаній, які формально не належали Пригожину, але за допомогою яких він без складнощів обходить санкції.

За даними FT, після введення нових санкцій мережа продовжувала не тільки функціонувати, а й масштабувалася, додаючи нові компанії.

"У лютому 2020 року юристи CLS почали співпрацювати з компанією "РН Трейдинг", яка не має з Пригожиним формальних звʼязків, але проходить у платіжних документах CLS як компанія Пригожина, що належить "Конкорду. При цьому, "РН Трейдинг" вказує на цілі своєї діяльності, зокрема на видобуток корисних копалин і нафти за межами Росії", - підкреслює видання.

FT розповідає, що у квітні 2020 року "РН Трейдинг" відправила з аеропорту в підмосковному Жуковському до суданського Хартуму 28 тонн вантажу з маркуванням "пряники". Одержувачем вантажу значилася суданська компанія Meroe For Agricultural & Animal Production, зареєстрована за тією самою адресою, що і Meroe Gold. Ця компанія у 2020 році потрапила під санкції США, оскільки вона контрольована Пригожиним і використовується як "прикриття для сил Вагнера, що діють у Судані". У 2022 році влада Судану затримала літак, що мав летіти до Росії, із золотом в коробках з маркуванням "печиво".

Крім того, видання наводить дані, що до мережі підставних компаній також входили "Профіт Груп" і "Астреа", зазначені в документах CLS як такі, що належать Пригожину. Директор останньої також працював у "ТОВ Велада", що отримувала нафтогазові контракти від уряду Башара Асада в Сирії та потрапила під санкції ЄС у 2021 році.

"Компанії також займалися перевезеннями промислових матеріалів та обладнання з Росії до африканських країн, включно з Камеруном і ЦАР", - констатує FT у своєму розслідуванні.