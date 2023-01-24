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Проект "Шекспир". FT узнало, как главарь "вагнеровцев" Пригожин обходит санкции

Фото: владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Для владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина создали сеть подставных компаний, формально ему не принадлежащих, но помогающих ему обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, этот проект получил кодовое название "Шекспир" и координировала его российская юридическая компания Capital Legal Services (CLS). Именно она еще в 2018 году создала сеть подставных компаний, формально не принадлежавших Пригожину, но с помощью которых он без труда обходит санкции.

По данным FT, после введения новых санкций сеть продолжала не только функционировать, но и масштабировалась, добавляя новые компании.

"В феврале 2020 года юристы CLS начали сотрудничать с компанией "РН Трейдинг", которая не имеет с Пригожиным формальных связей, но проходит в платежных документах CLS как принадлежащая Пригожину компания "Конкорд". При этом, "РН Трейдинг" указывает на цели своей деятельности, в том числе добычу полезных ископаемых и нефти за пределами России", - подчеркивает издание.

FT рассказывает, что в апреле 2020 года "РН Трейдинг" отправила из аэропорта в подмосковном Жуковском в суданский Хартум 28 тонн груза с маркировкой "пряники". Получателем груза числилась суданская компания Meroe For Agricultural & Animal Production, зарегистрированная по тому же адресу, что и Meroe Gold. Эта компания в 2020 году попала под санкции США, поскольку она контролируется Пригожиным и используется как "прикрытие для сил Вагнера, действующих в Судане". В 2022 году власти Судана задержали самолет, который должен был лететь в Россию, с золотом в коробках с маркировкой "печенье".

Кроме того, издание приводит данные, что в сеть подставных компаний также входили "Профит Групп" и "Астреа", указанные в документах CLS как принадлежащие Пригожину. Директор последней также работал в ООО "Велада", которая получала нефтегазовые контракты от правительства Башара Асада в Сирии и попала под санкции ЕС в 2021 году.

"Компании также занимались перевозками промышленных материалов и оборудования из России в африканские страны, включая Камерун и ЦАР", - констатирует FT в своем расследовании.

Недавно РБК-Украина сообщало, что после неудачных попыток захватить Бахмут владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что Пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара". Таким образом, по мнению аналитиков ISW, он хочет поднять свой авторитет и отличить своих наемников от армии РФ.

Также мы писали, что бывший командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин вступил в союз с Пригожиным, соперничая с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Впрочем, как считают в Институте изучения войны, это не очень получается у Пригожина. Ведь Кремль наоборот пытается не освещать "успехи" наемников "Вагнера" на войне, в частности в Соледаре.

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