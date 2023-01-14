Пригожин "переміг" у сутичці з Міноборони РФ і став ближчим до Путіна, - ISW

Засновник та куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин "переміг" у сутичці з Міноборони РФ після офіційного визнання участі найманців у боях за Соледар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Пригожин хоче використати цю "перемогу" у Соледарі як інструмент для торгу, щоб підняти свій авторитет у Росії.

"Згадка Міноборони Росії про сили "Вагнера" у відповідь на суспільний резонанс свідчить про значну "перемогу" Пригожина, яка зміцнить його як вирішального учасника цієї війни", - пишуть експерти.

Пригожину потрібна була перемога в Соледарі, щоб довести президенту РФ Володимиру Путіну, що його сили кращі за звичайну армію.

Водночас Путін може вжити заходів щодо формування лояльних до Міноборони військових блогерів, щоб підірвати зусилля Пригожина із самоствердження.

Голова ЦВК Олександр Сідакін, депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Артем Туровий та "глава" "ДНР" Денис Пушилін зустрілися 13 січня з кількома блогерами.

Високопоставлені путінські союзники вручили групі військкорів, у тому числі Олександру Сладкову та журналісту, який працює на Wargonzo, офіційну подячну грамоту, підписану секретарем Генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрієм Турчаком.

"Ця остання подія у низці зусиль Кремля щодо розвитку зв'язків з обраними військовими блогерами, які були готові продатися в обмін на політичний престиж", - зазначають в ISW.

Ключові висновки аналітиків ISW

Початкова заява Міноборони, в якій група "Вагнера" не згадувалась, викликала значну негативну реакцію в російському інформаційному просторі, змусивши Шойгу визнати участь найманців.

Пригожин, ймовірно, прагне використати перемогу у Соледарі як інструмент для торгу, щоб підняти свій авторитет у Росії.

Путін, ймовірно, вживає заходів щодо формування лояльної до Міноборони військових групи блогерів, щоб підірвати зусилля Пригожина із самоствердження.

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Нагадаємо, Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледара. Там стверджують, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті". Проте українська сторона заперечує цю інформацію.

Проте раніше Пригожин разом із найманцями "Вагнера" заявили, що саме вони зайшли до міста. Вже 13 січня ватажок бойовиків Пригожин заявив, що у його угруповання "постійно намагаються вкрасти перемогу", натякаючи на повідомлення Міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледара.

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