Проект по очистке питьевой воды стартовал в Мариуполе

Франция предоставила кредит на 64 млн евро
Соглашение с французской компанией Natixis о применении межправительственного соглашения об официальной поддержке проекта по поставке питьевой воды в городе Мариуполе подписала министр финансов Оксана Маркарова. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Как отмечается в сообщении, соглашение о применении регулирует условия использования и погашения кредита по Рамочному договору.
Кредит предоставляется правительством Республики Франция в лице компании Natixis в размере, который не превышает 64 млн евро. Его реализация позволит городу Мариуполю улучшить качество услуг по предоставлению питьевой воды, что имеют жизненно важное значение для 450-тысячного населения города.
Ключевые условия кредитования проекта:
Завершения финансирования, а соответственно и реализация проекта должно произойти до 31 июля 2025 года. Реализовывать проект будет коммунальное предприятие "Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".
Напомним, в апреле 2019 года Верховная рада ратифицировала соглашение с Францией о кредит в размере 64 млн евро на финансирование поставок питьевой воды в Мариуполе.