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Проект по очистке питьевой воды стартовал в Мариуполе

Новости » Экономика     04.03.2020 - 15:17
Проект по очистке питьевой воды стартовал в Мариуполе
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Франция предоставила кредит на 64 млн евро

Соглашение с французской компанией Natixis о применении межправительственного соглашения об официальной поддержке проекта по поставке питьевой воды в городе Мариуполе подписала министр финансов Оксана Маркарова. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, соглашение о применении регулирует условия использования и погашения кредита по Рамочному договору.

Кредит предоставляется правительством Республики Франция в лице компании Natixis в размере, который не превышает 64 млн евро. Его реализация позволит городу Мариуполю улучшить качество услуг по предоставлению питьевой воды, что имеют жизненно важное значение для 450-тысячного населения города.

Ключевые условия кредитования проекта:

  • срок - 30 лет;
  • льготный период - 10 лет;
  • процентная ставка после окончания льготного периода - 0,08% годовых;
  • погашение основной суммы - 40 равными платежами каждые 6 месяцев;
  • принятие контрактов к исполнению - не позднее 31 декабря 2021 года.

Завершения финансирования, а соответственно и реализация проекта должно произойти до 31 июля 2025 года. Реализовывать проект будет коммунальное предприятие "Мариупольское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

Напомним, в апреле 2019 года Верховная рада ратифицировала соглашение с Францией о кредит в размере 64 млн евро на финансирование поставок питьевой воды в Мариуполе.

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Новости Украины МариупольМинистерство финансов Украины
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