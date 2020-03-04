Проект з очистки питної води стартував у Маріуполі

Франція надала кредит на 64 млн євро
Угоду з французькою компанією Natixis про застосування міжурядової угоди щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у місті Маріуполі підписала міністр фінансів Оксана Маркарова. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Як зазначається в повідомленні, угода про застосування регулює умови використання та погашення кредиту за Рамковим договором.
Кредит надається урядом Республіки Франція в особі компанії Natixis в розмірі, що не перевищує 64 млн євро. Його реалізація дозволить місту Маріуполю поліпшити якість послуг з надання питної води, що мають життєво важливе значення для 450-тисячного населення міста.
Ключові умови кредитування проекту:
Завершення фінансування, а відповідно і реалізація проекту повинна відбутись до 31 липня 2025 року. Реалізовувати проект буде комунальне підприємство "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".
Нагадаємо, у квітні 2019 року Верховна рада ратифікувала угоду з Францією про кредит у розмірі 64 млн євро на фінансування постачання питної води в Маріуполі.