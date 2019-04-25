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ВР ратифицировала соглашение о кредите на очистку воды в Мариуполе

Новости » Политика    25.04.2019 - 12:52
ВР ратифицировала соглашение о кредите на очистку воды в Мариуполе
Иллюстративное фото (pixabay.com)

За закон проголосовали 258 народных депутатов

Верховная рада ратифицировала соглашение с Францией о кредите в размере 64 млн евро на финансирование снабжения питьевой воды в Мариуполе, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект №0218 поддержали 258 нардепов.

"Реализация проекта предусматривает создание в г. Мариуполь современного комплекса очистки и обеззараживания воды с целью обеспечения населения и предприятий качественной питьевой водой в необходимых объемах, а также модернизацию существующей системы централизованного водоснабжения/водоотведения для уменьшения потерь питьевой воды и сброса сточных (канализационных) вод в окружающую среду", - говорится в пояснительной записке.

Также документ предусматривает создание за счет использования современных технологий, резервных источников водоснабжения города на случай возникновения чрезвычайных ситуаций

Отметим, согласно пояснительной записке, договор предусматривает предоставление Францией кредита в размере, который не превышает 64 млн евро на срок 30 лет. Предусмотрен льготный период 10 лет.

В законе определен порядок финансирования и порядок возврата кредита, включая начисление процентов за просроченные платежи, другие существенные условия договора.

Напомним, в марте Кабинет министров Украины поддержал соглашение с Францией по обеспечению Мариуполя водой и направил в парламент законопроект о ратификации рамочного договора.

Как писало РБК-Украина ранее, по данному проекту 64 млн евро предоставляются на 30 лет с 10-летним льготным периодом и по ставке 0,08% годовых. Это около 65% стоимости проекта. Остальное финансирование будет привлечено из других источников. Ожидается, что жители Мариуполя получат воду более высокого качества через 2-3 года.

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