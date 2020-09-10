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Проект госбюджета на 2021 год поступит в Раду на следующей неделе, - Шмыгаль

Автор: Дмитрий Левицкий, Марианна Присяжнюк

Проект государственного бюджета на 2021 год будет подан в Верховную раду уже на следующей неделе. Проект планируется подать 15 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Херсоне, где он находится с рабочим визитом.

Проект госбюджета подаст в парламент Министерство финансов.

"15 сентября, как это предусматривает закон, Минфином будет подан в Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются и дискутируются", - сказал Шмыгаль.

Шмигаль отметил, что госбюджет на 2021 год будет принят вовремя.

Напомним, недавно Шмыгаль рассказал, что Минфин сбалансировал основу госбюджета на 2021 год

Кроме того, премьер назвал курс доллара, заложенный в проект государственного бюджета на 2021 год.

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Новости Украины Верховная РадаДенис ШмыгальГосбюджет