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Проект держбюджету на 2021 рік надійде в Раду наступного тижня, - Шмигаль

Автор: Дмитро Левицький, Маріанна Присяжнюк

Проект державного бюджету на 2021 рік буде подано до Верховної ради вже наступного тижня. Проект планується подати 15 вересня.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на прес-конференції у Херсоні, де він перебуває з робочим візитом.

Проект держбюджету подасть у парламент Міністерство фінансів.

"15 вересня, як це передбачає закон, Мінфіном буде поданий до Ради проект бюджету на 2021 рік. Є основні параметри, вони сьогодні доопрацьовуються і дискутуються", - сказав Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що держбюджет на 2021 рік буде ухвалено вчасно.

Нагадаємо, нещодавно Шмигаль розповів, що Мінфін збалансував основу держбюджету на 2021 рік

Крім того, прем'єр назвав курс долара, закладений у проект державного бюджету на 2021 рік.

Прогноз погоди
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