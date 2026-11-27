Уночі Росія атакувала Україну 155 дронами, серед яких були й реактивні Shahed. До ранку Сили оборони збили або подавили більшість цілей, та атака ще триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил .

З вечора 26 листопадаа росіяни використали 155 ударних дронів типу Shahed (83 з них - реактивні), "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Дрони летіли з напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ у Росії. Також їх запускали з окупованого Донецька та з Гвардійського в окупованому Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 110 ворожих дронів. Серед них є Shahed, з яких 51 - реактивні, а також Гербера та дрони інших типів.

Влучання зафіксовано на 27 локаціях. Ще на 4 локаціях впали уламки збитих дронів.

Атака триває, у небі залишається кілька ворожих дронів.

Нагадаємо, ввечері 26 листопада росіяни атакували Запоріжжя.

Під удар потрапив об'єкт інфраструктури, у виробничій будівлі спалахнула пожежа.