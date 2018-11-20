Проект бюджету-2019 внесли до Верховної ради для другого читання

Бюджет-2019 направлений на розгляд профільного комітету
Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради для розгляду у другому читанні законопроект про державний бюджет на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на парламентський сайт.
Повідомляється, що 19 листопада проект бюджету надійшов до парламенту, був оброблений і направлений на розгляд профільного комітету. Згідно з пояснювальною запискою, доходи в бюджеті-2019 передбачені на рівні 1,026 млрд гривень, витрати - 1,112 трлн гривень. Граничний обсяг дефіциту визначено в сумі 89,99 млрд гривень.
Також повідомляється, що основними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету до другого читання, є:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада розгляне держбюджет-2019 у другому читанні цього тижня.
Відзначимо, Кабмін схвалив проект бюджету-2019 до другого читання на попередньому засіданні уряду 14 листопада.