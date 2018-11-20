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Проект бюджету-2019 внесли до Верховної ради для другого читання

Новини » Політика    20.11.2018 - 09:09
Проект бюджету-2019 внесли до Верховної ради для другого читання
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Бюджет-2019 направлений на розгляд профільного комітету

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради для розгляду у другому читанні законопроект про державний бюджет на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на парламентський сайт.

Повідомляється, що 19 листопада проект бюджету надійшов до парламенту, був оброблений і направлений на розгляд профільного комітету. Згідно з пояснювальною запискою, доходи в бюджеті-2019 передбачені на рівні 1,026 млрд гривень, витрати - 1,112 трлн гривень. Граничний обсяг дефіциту визначено в сумі 89,99 млрд гривень.

Також повідомляється, що основними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету до другого читання, є:

  • пропозиції у бюджетних висновках Верховної ради (+8,7 млрд гривень);
  • розгляд можливостей збільшення доходів проекту бюджету на 2019 (+15,3 млрд гривень);
  • податок на прибуток підприємств збільшено на 2,9 млрд гривень (за рахунок уточнених очікуваних надходжень податку в 2018 році);
  • рентна плата за користування надрами для видобутку газу збільшено на 9,0 млрд гривень (за рахунок збільшення ціни на газ для побутових споживачів і виробників теплової енергії);
  • кошти, що перераховуються Національним банком України, збільшені на 2,0 млрд гривень;
  • власні надходження бюджетних установ збільшено на 1,4 млрд гривень і т. д.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада розгляне держбюджет-2019 у другому читанні цього тижня.

Відзначимо, Кабмін схвалив проект бюджету-2019 до другого читання на попередньому засіданні уряду 14 листопада.

 

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Теми: Бюджет-2019
Новини України Верховна РадаБюджет 2019
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