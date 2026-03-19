Проєкт на 8 мільйонів доларів: з Києва до кордону ЄС збудують високошвидкісну залізницю

14:47 19.03.2026 Чт
Українська залізниця стане частиною транс'європейських транспортних мереж
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Залізниця в Україні стане частиною TEN-T (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Україна розпочала практичну підготовку до впровадження високошвидкісного залізничного сполучення, що зв’яже Київ із кордоном з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Читайте також: Швидкісні поїзди УЗ перестали доїжджати до Харкова: пасажирам пояснили, що сталось

Грант на 8 мільйонів доларів

У відомстві зазначають, що проєкт реалізується за фінансової та експертної підтримки Республіки Корея. Країна вже виділила 8 млн доларів грантової допомоги на створення комплексного техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) розвитку високошвидкісного пасажирського залізничного сполучення в Україні.

Заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Балеста зазначив, що Україна розглядає розвиток високошвидкісної залізниці не просто як інфраструктурний проєкт, а як частину відбудови та модернізації країни та інтеграції до транспортного простору ЄС.

Своєю чергою Посол Республіки Корея в Україні Кічанг Пак зазначив, що для його країни участь у цьому проєкті - це не лише відновлення зруйнованого, а й формування майбутнього України через трансформацію транспортної системи.

Інтеграція до мережі ЄС

Ключовим аспектом підготовки ТЕО є врахування планів розвитку мережі TEN-T (транс'європейських транспортних мереж, - ред.). Це необхідно для того, щоб майбутня українська високошвидкісна залізниця була повністю сумісною та інтегрованою до загальноєвропейської системи.

До роботи над проєктом залучені:

  • представники АТ "Укрзалізниця";
  • фахівці корейських транспортних та інженерно-консалтингових організацій;
  • офіс Корейського агентства з міжнародного співробітництва (KOICA).

Сторони вже обговорили подальші кроки із залучення консультантів та практичні аспекти вхідного контролю проєктних рішень. Реалізація цієї ініціативи має стати фундаментом для довгострокового розвитку залізничного сполучення в умовах післявоєнного відновлення.

Нагадаємо, в Україні відкрили першу нову ділянку євроколії Чоп-Ужгород, яка напряму з’єднала обласний центр із залізничною системою ЄС. Завдяки цьому з вересня запустять прямі поїзди до європейських міст, а далі планують розширювати євроколію - зокрема до Львова та інших регіонів.

Більше по темі:
Міністерство розвитку громад та територій
Новини
Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО