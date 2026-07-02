Продуктовий ритейл на двох: як АТБ і Fozzy Group ділять ринок різних форматів

Український продуктовий ритейл дедалі більше кристалізується. За підсумками 2025 року АТБ і Fozzy Group сукупно контролюють три чверті виторгу десяти найбільших мереж країни.

Чому два лідери обрали протилежні моделі зростання, і як змінюється у результаті конфігурація ринку для решти продуктових ритейлерів, читайте у матеріалі РБК-Україна " Великий переділ супермаркетів: хто скуповує регіональні мережі в Україні ".

Головне:

АТБ і Fozzy Group формують понад 3/4 виторгу топ-10 продуктових ритейлерів України

топ-10 продуктових ритейлерів України Fozzy Group придбала мережу "Бадьорий" з майже 180 магазинами у Києві та області завдяки стабілізації кредитного портфелю і відтермінуванню погашення облігацій до 30 червня 2029 року.

та області завдяки стабілізації кредитного портфелю і відтермінуванню погашення облігацій до 30 червня 2029 року. АТБ нарощує мережу органічно – 88% магазинів належать компанії або пов'язаним структурам

або пов'язаним структурам У 2025 році M&A-угоди в ритейлі сягнули 148 млн доларів , всього було укладено сім угод, у нерухомості та будівництві – на 271 млн доларів.

, всього було укладено сім угод, у нерухомості та будівництві – на 271 млн доларів. Експерти прогнозують тріополію, а не повну олігополію.

Дві стратегії, один результат

За розрахунками на основі даних Opendatabot, Clarity Project, YouControl та фінзвітності найбільших операторів у сегменті B2C (від бізнесу до кінцевого споживача) за 2025 рік, на АТБ і Fozzy Group припадає близько 76% сукупного виторгу десяти найбільших продуктових ритейлерів країни. Показники пораховані з ПДВ та акцизним податком, проте не враховують:

Metro Cash & Carry та "Аврору";

спеціалізовані фірмові та немережеві магазини;

інші роздрібні торгові точки (ТРТ).

АТБ Маркет формує 49% цього показника (~294 млрд грн), Fozzy Group – 27% (~166 млрд грн), усі інші гравці разом – всього 24% (~142 млрд грн).

Підтвердження тренду на укрупнення – нещодавня угода Fozzy Group, яка придбала мережу "Бадьорий". Йдеться про ~180 магазинів у Києві та області. У 2025 році оборот групи зріс на 15,3% – до 165,8 млрд гривень. Фінансове становище дозволило направити ресурс на купівлю готової інфраструктури у рамках поточного кредитного портфелю компанії.

"Процес консолідації триває вже кілька років. Навіть у воєнний час великі гравці готові інвестувати через M&A (злиття, приєднання або поглинання компаній - ред.), а не лише в органічне зростання", – зазначає у коментарі РБК-Україна Андрій Жук, голова Асоціації ритейлерів України / Retail Association of Ukraine (RAU).

За його словами, придбання готової мережі дає миттєвий доступ до приміщень, персоналу, логістики й клієнтів, а також суттєво скорочує час виходу на ринок.



Утім будівництво не відійшло на другий план: лише у 2025 році мережі відкрили сотні нових торгових точок у різних сегментах ринку. Сьогодні продуктовий ритейл використовує дві паралельні стратегії розвитку: органічне зростання через відкриття нових магазинів та консолідацію через придбання локальних гравців.



"Саме поєднання цих підходів стає новою нормою для великого українського ритейлу", – пояснює голова RAU.

У 2025 році сукупна вартість M&A-угод у нерухомості та будівництві в Україні, згідно з оцінкою KPMG, сягнула 271 млн доларів, збільшившись на 17%. У самому ритейлі, за даними InVenture, відбулося сім угод на 148 млн доларів.

Фортеця проти конвеєра поглинань

Лідери ринку обрали діаметрально протилежні моделі зростання. АТБ будує "фортецю" на власній нерухомості, за інформацією гендиректора керівної структури Бориса Маркова, – 88% магазинів мережі належать компанії або пов'язаним структурам.

Компанія "АТБ-Маркет" зростає органічно: з 673 магазинів у 2014 році до понад 1320 точок у 2026-му. У топменеджменті мережі АТБ озвучували наміри збільшити покриття до 5000 магазинів.

Fozzy Group, навпаки, нарощує масштаб через поглинання: кількість точок групи зросла з 113 у 2005 році до понад 1020 у 2026-му. Окрім "Бадьорого", раніше до складу групи увійшли мережі "Дніпрянка", "Бумі-Маркет" і "Кіт".

"З національних гравців найбільший апетит до M&A демонструє саме Fozzy Group, яка діє швидко й з чіткою географічною логікою", – пояснює у коментарі РБК-Україна Анна Анісімова, комерційний директор GDS.



Novus, додає вона, використовує чужі поглинання як спосіб зайти в нові міста, тоді як АТБ грає переважно органічно – через власні приміщення, але підбирає локації там, де звільняються регіональні гравці.

Тріополія замість олігополії

За оцінкою Анісімової, процес злиття, приєднання і поглинання залишиться домінуючим, хоч і не єдиним шляхом масштабування у найближчі два роки: якісних вільних площ майже немає, а органічний вихід у нове місто займає 2-4 роки, тоді як готовий актив – дешевший і швидший. Ризик концентрації вона називає реальним: масовий сегмент рухається до моделі трьох-чотирьох великих гравців.

Утім, повної олігополії (панування невеликої групи гравців), переконана експертка, не буде.



"Реалістичний сценарій – виражена тріополія (панування трьох компаній – ред.) в масовому сегменті плюс група регіональних операторів, які виживуть завдяки географічній спеціалізації", – прогнозує Анна Анісімова.

Навіть при агресивній консолідації, додає вона, залишається простір для нішевих операторів, які знають свій район краще за будь-якого гравця національного масштабу.



Серед потенційних консолідаторів ринку найбільше спроможностей сьогодні мають Fozzy Group, АТБ, Novus, КОЛО та "Сімі".