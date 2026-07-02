Продуктовый ритейл на двоих: как АТБ и Fozzy Group делят рынок разных форматов

Украинский продуктовый ритейл все больше кристаллизуется. По итогам 2025 года АТБ и Fozzy Group совокупно контролируют три четверти выручки десяти крупнейших сетей страны.

Почему два лидера избрали противоположные модели роста и как меняется в результате конфигурация рынка для остальных продуктовых ритейлеров, читайте в материале РБК-Украина " Большой передел супермаркетов: кто скупает региональные сети в Украине ".

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АТБ и Fozzy Group формируют более 3/4 выручки топ-10 продуктовых ритейлеров Украины

топ-10 продуктовых ритейлеров Украины Fozzy Group приобрела сеть "Бодрый" с почти 180 магазинами в Киеве и области благодаря стабилизации кредитного портфеля и отсрочке погашения облигаций до 30 июня 2029 года.

и области благодаря стабилизации кредитного портфеля и отсрочке погашения облигаций до 30 июня 2029 года. АТБ наращивает сеть органически – 88% магазинов принадлежат компании или связанным структурам

или связанным структурам В 2025 году M&A-соглашения в ритейле достигли 148 млн долларов , всего было заключено семь сделок, в недвижимости и строительстве – на 271 млн долларов.

, всего было заключено семь сделок, в недвижимости и строительстве – на 271 млн долларов. Эксперты прогнозируют триополию , а не полную олигополию.

Две стратегии, один результат

По расчетам на основе данных Opendatabot, Clarity Project, YouControl и финотчетности крупнейших операторов в сегменте B2C (от бизнеса до конечного потребителя) за 2025 год, на АТБ и Fozzy Group приходится около 76% совокупной выручки десяти крупнейших продуктовых ритейлеров страны. Показатели сочтены с НДС и акцизным налогом, однако не учитывают:

Metro Cash & Carry и "Аврора";

специализированные фирменные и несетевые магазины;

прочие розничные торговые точки (ТРТ).

АТБ Маркет формирует 49% этого показателя (~294 млрд грн), Fozzy Group – 27% (~166 млрд грн), все остальные игроки вместе – всего 24% (~142 млрд грн).

Подтверждение тренда на укрупнение – недавнее соглашение Fozzy Group, которое приобрело сеть "Бодрый". Речь идет о ~180 магазинах в Киеве и области. В 2025 году оборот группы вырос на 15,3% – до 165,8 млрд. гривен. Финансовое положение позволило направить ресурс на покупку готовой инфраструктуры в рамках текущего кредитного портфеля компании.

"Процесс консолидации продолжается уже несколько лет. Даже в военное время крупные игроки готовы инвестировать через M&A (слияние, присоединение или поглощение компаний – ред.), а не только в органический рост", – отмечает в комментарии РБК-Украина Андрей Жук, глава Ассоциации ритейлеров Украины / Retail Association.

По его словам, приобретение готовой сети дает мгновенный доступ к помещениям, персоналу, логистике и клиентам, а также существенно сокращает время выхода на рынок.



Впрочем, строительство не отошло на второй план: только в 2025 году сети открыли сотни новых торговых точек в разных сегментах рынка. Сегодня продуктовый ритейл использует две параллельные стратегии развития: органический рост из-за открытия новых магазинов и консолидации из-за приобретения локальных игроков.



"Именно сочетание этих подходов становится новой нормой для большого украинского ритейла", – объясняет глава RAU.

В 2025 году совокупная стоимость M&A-сделок по недвижимости и строительству в Украине, согласно оценке KPMG, достигла 271 млн долларов, увеличившись на 17%. В самом ритейле, по данным InVenture, произошло семь сделок на 148 млн долларов.

Крепость против конвейера поглощений

Лидеры рынка избрали диаметрально противоположные модели роста. АТБ строит "крепость" на собственной недвижимости, по информации гендиректора руководящей структуры Бориса Маркова, – 88% магазинов сети принадлежат компании или связанным структурам.

Компания "АТБ-Маркет" растет органично: из 673 магазинов в 2014 году до более чем 1320 точек в 2026-м. В топ-менеджменте сети АТБ озвучивали намерения увеличить покрытие до 5000 магазинов.

Fozzy Group , напротив, наращивает масштаб из-за поглощения: количество точек группы возросло со 113 в 2005 году до более 1020 в 2026-м. Кроме "Бодрого", ранее в состав группы вошли сети "Днепрянка", "Буми-Маркет" и "Кот" .

"Из национальных игроков самый большой аппетит к M&A демонстрирует именно Fozzy Group, которая действует быстро и с четкой географической логикой", – объясняет в комментарии Анна Анисимова, коммерческий директор GDS.



Novus, добавляет она, использует чужие поглощения как способ зайти в новые города, тогда как АТБ играет преимущественно органически – через собственные помещения, но подбирает локации там, где увольняются региональные игроки.

Триополия вместо олигополии

По оценке Анисимовой процесс слияния, присоединения и поглощения останется доминирующим, хотя и не единственным путем масштабирования в ближайшие два года: качественных свободных площадей почти нет, а органический выход в новый город занимает 2-4 года, тогда как готовый актив – более дешевый и быстрый. Риск концентрации она называет реальным: массовый сегмент движется к модели трех-четырех крупных игроков.

Впрочем, полной олигополии (господство небольшой группы игроков), убеждена эксперт, не будет.



"Реалистический сценарий – выраженная триополия (господство трех компаний – ред.) в массовом сегменте плюс группа региональных операторов, которые выживут благодаря географической специализации", – прогнозирует Анна Анисимова.

Даже при агрессивной консолидации, добавляет она, остается пространство для нишевых операторов, знающих свой район лучше любого игрока национального масштаба.



Среди потенциальных консолидаторов рынка больше всего возможностей сегодня есть Fozzy Group, АТБ, Novus, КРУГ и "Сими".