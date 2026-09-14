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Продуктів достатньо, але є нюанс: у Мінагро пояснили, чому в магазинах зникають товари

11:05 14.09.2026 Пн
2 хв
Українців запевняють, що дефіциту продуктів не буде
aimg Тетяна Веремєєва aimg Дмитро Сидоров
Фото: Порожні полиці у супермаркеті (РБК-Україна)

В Україні немає дефіциту харчових продуктів - виробництва достатньо, щоб забезпечити потреби споживачів. Однак окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць магазинів через проблеми з їхньою доставкою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, балансові показники свідчать, що виробники виготовляють достатньо продукції для внутрішнього споживання. Тому ситуація, коли певного товару немає в конкретному магазині, не означає, що самого продукту недостатньо.

Що відбувається з доставкою продуктів

Основним викликом для продовольчого ринку зараз є логістика. Традиційна модель, за якою продукція рухалася за схемою "виробник - великий склад - точка реалізації", у багатьох випадках була порушена або стала недоступною.

Натомість доводиться використовувати інші маршрути, зокрема:

  • "виробник - місце реалізації";
  • "виробник - менший децентралізований склад - місце реалізації".
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Такі моделі потребують більше ресурсів. Зокрема, необхідно більше транспорту та водіїв, а перевезення можуть тривати довше.

"Логістика - це зараз те, що може призвести до тимчасової відсутності або зменшення номенклатури товарів у магазинах", - пояснив Висоцький.

Раніше РБК-Україна писало, чому в магазинах "Ашан" запровадили обмеження на купівлю окремих продуктів. У компанії спростували чутки про дефіцит і зазначили, що понад встановлені ліміти товари можна придбати окремо за адресою для оптових закупівель.

Також ми розповідали про ситуацію з постачанням товарів у Дніпропетровській області, де через підвищений попит окремі продукти можуть тимчасово зникати з полиць. В ОВА запевняють, що загального дефіциту немає, а можливі затримки пов'язані зі штучним ажіотажем і змінами логістики через безпекову ситуацію.

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Міністерство аграрної політикиТарас Высоцкий