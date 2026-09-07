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"Ашан" ввів обмеження на продаж продуктів, але не для всіх

16:06 07.09.2026 Пн
2 хв
Запроваджено ліміт до 6 одиниць на один чек
aimg Марія Кучерявець
"Ашан" ввів обмеження на продаж продуктів, але не для всіх Фото: "Ашан" ввів обмеження до 6 одиниць на чек, але не для всіх (Getty Images)
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Соцмережами поширили фото з оголошеннями про ліміти на продаж продуктів в магазинах "Ашан". У компанії пояснюють - мережа розділила роздрібні та оптові закупівлі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі "Auchan Україна".

Напередодні в Telegram-каналах розповсюдилися фотографії оголошень із магазинів мережі "Ашан", де вказано про запровадження лімітів на купівлю базових продуктів харчування.

Згідно з оголошеннями, консерви, олії, оцт, сіль, цукор, борошно, крупи, макаронні вироби можна придбати в кількості до 6 штук або 6 кг вагових товарів у один чек, а яйця - до 6 десятків.

У пресслужбі "Auchan Україна" в коментарі виданню спростували чутки про дефіцит та пояснили, що обмеження пов'язані з розмежуванням роздрібних і оптових закупівель.

"Щоб ефективно розподілити попит, ми розділили роздрібні та оптові закупівлі. Як зазначено в оголошенні, товари в кількості понад 6 одиниць або 6 кг можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель", - повідомили в компанії.

Таким чином, оптові покупці не забирають товар із роздрібних полиць, а купують його окремо. Це дає змогу забезпечити відвідувачам магазинів доступність товарів на полицях, додали в пресслужбі "Auchan Україна".

Нагадаємо, наприкінці серпня мережа магазинів "АТБ" також запровадила обмеження на продаж бакалії та яєць по всій Україні (не більше 6 кг, 6 пляшок або 6 десятків яєць в один чек як офлайн, так і онлайн).

У компанії це пояснили недобросовісною конкуренцією та масовим викупом соціальних продуктів оптовими перекупниками через низькі ціни мережі, що створювало штучний ажіотаж для звичайних покупців.

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