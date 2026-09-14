Продуктов достаточно, но есть нюанс: в Минагро объяснили, почему в магазинах исчезают товары

По его словам, балансовые показатели свидетельствуют, что производители производят достаточно продукции для внутреннего потребления. Потому ситуация, когда определенного продукта нет в конкретном магазине, не значит, что самого продукта недостаточно.

Что происходит с доставкой продуктов

Основным вызовом для продовольственного рынка сейчас является логистика. Традиционная модель, по которой продукция двигалась по схеме "производитель - большой склад - точка реализации", во многих случаях была нарушена или стала недоступной.

Приходится использовать другие маршруты, в частности:

"производитель - место реализации";

"производитель - меньший децентрализованный состав - место реализации".

Такие модели требуют больше ресурсов. В частности, необходимо больше транспорта и водителей, а перевозка может продолжаться дольше.

"Логистика - это сейчас то, что может привести к временному отсутствию или уменьшению номенклатуры товаров в магазинах", - пояснил Высоцкий.