RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Продуктов достаточно, но есть нюанс: в Минагро объяснили, почему в магазинах исчезают товары

11:05 14.09.2026 Пн
2 мин
Украинцев уверяют, что дефицита продуктов не будет
aimg Татьяна Веремеева aimg Дмитрий Сидоров
Фото: Пустые полки в супермаркете (РБК-Украина)

В Украине нет дефицита пищевых продуктов - производства достаточно, чтобы обеспечить потребности потребителей. Однако отдельные товары могут временно исчезать с полок магазинов из-за проблем с их доставкой.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, балансовые показатели свидетельствуют, что производители производят достаточно продукции для внутреннего потребления. Потому ситуация, когда определенного продукта нет в конкретном магазине, не значит, что самого продукта недостаточно.

Что происходит с доставкой продуктов

Основным вызовом для продовольственного рынка сейчас является логистика. Традиционная модель, по которой продукция двигалась по схеме "производитель - большой склад - точка реализации", во многих случаях была нарушена или стала недоступной.

Приходится использовать другие маршруты, в частности:

  • "производитель - место реализации";
  • "производитель - меньший децентрализованный состав - место реализации".
Читайте также: Пустые полки - временно. Почему из супермаркетов исчезают продукты и каких цен ждать осенью

Такие модели требуют больше ресурсов. В частности, необходимо больше транспорта и водителей, а перевозка может продолжаться дольше.

"Логистика - это сейчас то, что может привести к временному отсутствию или уменьшению номенклатуры товаров в магазинах", - пояснил Высоцкий.

Ранее РБК-Украина писало, почему в магазинах "Ашан" ввели ограничения на покупку отдельных продуктов. В компании опровергли слухи о дефиците и отметили, что сверх установленных лимитов товары можно приобрести отдельно по адресу для оптовых закупок.

Также мы рассказывали о ситуации с поставкой товаров в Днепропетровской области, где из-за повышенного спроса отдельные продукты могут временно исчезать с полок. В ОВА уверяют, что общего дефицита нет, а возможные задержки связаны с искусственным ажиотажем и изменениями логистики из-за ситуации безопасности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство аграрной политикиТарас Высоцкий