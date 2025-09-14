Продукти в Україні дорожчають: що буде з цінами на гречку, манку та інші крупи восени

Ціни в Україні за рік зросли на всі види круп. Найбільше подорожчали ячні - на 37,8%, та гречані - на 19,1%. Найменше подорожчало пшоно - на 9,1%.
У коментарі РБК-Україна економіст Олег Пендзин розповів, чи подорожчають крупи восени.
Ціни на крупи залежатимуть від загальної інфляції в країні, цін на логістику, а головне - від урожаю зернових культур. Поки Україна ще проводить роботи зі збору нового урожаю.
"Крупи - це зернові, а на сьогодні ситуація по зернових не дуже добра. Врожай гірший, ніж торішній. Оскільки зернових буде менше, то ціни на них будуть вищі. Відповідно, ціни на крупи, напевно, підуть вгору. У відсотковому розмірі поки важко сказати наскільки", - зазначає економіст.
Річне подорожчання круп - із серпня 2024 по серпень 2025 року становить від 9,1 до 37,8%, залежно від виду продукції.
Ріст цін за рік на крупи:
