Продукти в Україні дорожчають: що буде з цінами на гречку, манку та інші крупи восени

Чи подорожчають крупи восени

Ціни на крупи залежатимуть від загальної інфляції в країні, цін на логістику, а головне - від урожаю зернових культур. Поки Україна ще проводить роботи зі збору нового урожаю.

"Крупи - це зернові, а на сьогодні ситуація по зернових не дуже добра. Врожай гірший, ніж торішній. Оскільки зернових буде менше, то ціни на них будуть вищі. Відповідно, ціни на крупи, напевно, підуть вгору. У відсотковому розмірі поки важко сказати наскільки", - зазначає економіст.

Ціни на крупи в мережі АТБ (скриншот)

Як змінились ціни на крупи за рік

Річне подорожчання круп - із серпня 2024 по серпень 2025 року становить від 9,1 до 37,8%, залежно від виду продукції.

Ріст цін за рік на крупи:

ячні - 37,5%;

манні - 29,5%;

пшеничні - 21,2%;

гречані - 19,1%;

пшоно - 9,1%.

Ріст цін на крупи за рік (скриншот)