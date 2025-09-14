RU

Общество Образование Деньги Изменения

Продукты в Украине дорожают: что будет с ценами на гречку, манку и другие крупы осенью

Будет ли новое подорожание круп осенью (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Цены в Украине за год выросли на все виды круп. Больше всего подорожали ячневые - на 37,8%, и гречневые - на 19,1%. Меньше всего подорожало пшено - на 9,1%.

В комментарии РБК-Украина экономист Олег Пендзин рассказал, подорожают ли крупы осенью.

Подорожают ли крупы осенью

Цены на крупы будут зависеть от общей инфляции в стране, цен на логистику, а главное - от урожая зерновых культур. Пока Украина еще проводит работы по сбору нового урожая.

"Крупы - это зерновые, а на сегодня ситуация по зерновым не очень хорошая. Урожай хуже, чем прошлогодний. Поскольку зерновых будет меньше, то цены на них будут выше. Соответственно, цены на крупы, наверное, пойдут вверх. В процентном размере пока трудно сказать насколько", - отмечает экономист.

Цены на крупы в сети АТБ (скриншот)

Как изменились цены на крупы за год

Годовое подорожание круп - с августа 2024 по август 2025 года составляет от 9,1 до 37,8%, в зависимости от вида продукции.

Рост цен за год на крупы:

  • ячневые - 37,5%;
  • манные - 29,5%;
  • пшеничные - 21,2%;
  • гречневые - 19,1%;
  • пшено - 9,1%.

Рост цен на крупы за год (скриншот)

Ранее мы писали о том, что в августе 2025 года украинцы ощутили новый виток подорожания продуктов. Рост коснулся почти всех категорий, кроме отдельных овощей и сахара.

Читайте также о том, что цены на подсолнечное масло в Украине бьют рекорды - за год продукт подорожал более чем на треть. Новый скачок стоимости ожидают осенью, поскольку урожай подсолнечника в этом году будет не очень большой. Дополнительным фактором подорожания станут перебои с электроэнергией.

