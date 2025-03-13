Продукти, комуналка, транспорт, ліки: на що українці витрачають найбільше грошей

Документ є чинним на даний час.

За даними статистичного відомства, найбільшу частку витрат становлять продукти харчування та безалкогольні напої - 40%. У тому числі м’ясо та м’ясопродукти займають 9,6%, молоко, сир та яйця - 5,7%, овочі - 2,8%, хліб - 2,7%, риба та продукти з риби - 2,5%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у витратах займають 9,8%.

На транспорт українці витрачають 9,6%.

Охорона здоров’я коштує 9,4% (у тому числі ліки - 6,4%).

На алкоголь українці витрачають 4,0%, на сигарети - 3,9%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла займають 4,6%, різні товари та послуги - 4,3%, відпочинок і культура - 3,7%, зв'язок - 3,0%, Ресторани та готелі - 2,8%, освіта - 1,3%.

Інфляція в Україні

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні в лютому 2025 року зросли на 0,8%. Річна інфляція прискорилася до 13,4%.

НБУ очікує, що в перші місяці 2025 року інфляція, ймовірно, зростатиме через вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів низьких минулорічних врожаїв, так і фундаментальних, насамперед тиску з боку виробничих витрат бізнесу.

Інфляція досягне свого піку в II кварталі і з середини року почне знижуватися. За прогнозом НБУ, інфляція сягне 14,3% наприкінці I кварталу, а вже наприкінці II кварталу буде 13,6%, наприкінці III кварталу - 12%, наприкінці IV кварталу - 8,4%.