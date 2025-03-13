Продукты, коммуналка, транспорт, лекарства: на что украинцы тратят больше всего денег

Документ является действующим в настоящее время.

По данным статистического ведомства, наибольшую долю расходов составляют продукты питания и безалкогольные напитки - 40%. В том числе мясо и мясопродукты занимают 9,6%, молоко, сыр и яйца - 5,7%, овощи - 2,8%, хлеб - 2,7%, рыба и продукты из рыбы - 2,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в расходах занимают 9,8%.

На транспорт украинцы тратят 9,6%.

Здравоохранение стоит 9,4% (в том числе лекарства - 6,4%).

На алкоголь украинцы тратят 4,0%, на сигареты - 3,9%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья занимают 4,6%, различные товары и услуги - 4,3%, отдых и культура - 3,7%, связь - 3,0%, рестораны и гостиницы - 2,8%, образование - 1,3%.

Инфляция в Украине

По данным Госстата, потребительские цены в Украине в феврале 2025 года выросли на 0,8%. Годовая инфляция ускорилась до 13,4%.

НБУ ожидает, что в первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, будет расти из-за влияния как временных факторов, в частности эффектов низких прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, прежде всего давления со стороны производственных затрат бизнеса.

Инфляция достигнет своего пика во II квартале и с середины года начнет снижаться. По прогнозу НБУ, инфляция достигнет 14,3% в конце I квартала, а уже в конце II квартала будет 13,6%, в конце III квартала - 12%, в конце IV квартала - 8,4%.