Коли ціни в Україні сягнуть піка: оновлений прогноз НБУ

У найближчі місяці ціновий тиск в Україні зберігатиметься. Інфляційний пік прогнозується у другому кварталі 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2025 року).

Як зазначається у звіті, у грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12,0% у річному вимірі, що перевищило попередній прогноз НБУ за жовтень (9,7%).

За даними НБУ, високі темпи зростання споживчих цін значною мірою визначалися тимчасовими чинниками, передусім пов’язаними з ефектами гірших минулорічних урожаїв.

Водночас посилювався й фундаментальний ціновий тиск. Про це свідчить подальше пришвидшення базової інфляції (до 10,7% р/р у грудні), зокрема через стрімке зростання цін на послуги (12,5% р/р у грудні). Така цінова динаміка зумовлювалася збільшенням витрат бізнесу на сировину, матеріали й електроенергію, а також підвищенням зарплат на тлі збереження дефіциту кадрів, пояснили в центробанку.

"У перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, надалі зростатиме через вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих минулорічних урожаїв, так і фундаментальних, передусім тиску з боку виробничих витрат бізнесу. Інфляція сягне свого піку у II кварталі та з середини року почне знижуватися", - йдеться в огляді.

За прогнозом НБУ, інфляція сягне 14,3% наприкінці I кварталу, а вже наприкінці II кварталу буде 13,6%, наприкінці III кварталу - 12%, наприкінці IV кварталу - 8,4%.



пунктирна лінія на графіку означає попередній прогноз

"Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році - до цілі 5%. Цьому, зокрема, сприятимуть заходи процентної та валютно-курсової політики НБУ, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск", - йдеться в огляді.