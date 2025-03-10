Інфляція в Україні прискорилася: як зросли ціни за останній рік

Споживчі ціни в Україні в січні 2025 року зросли на 0,8%. Річна інфляція прискорилася до 13,4%, порівняно з 12,9% у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, інфляція прискорилася до максимуму з травня 2023 року, коли вона становила 15,3%.

Ціни на товари та послуги

За даними Держстату, продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 15,2%. Найбільше подорожчали вершкове масло - 32,2%, соняшникова олія - на 31,1% та овочі - на 29,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 14,9%, на одяг і взуття знизилися на 4,0%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 19,3%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку зросли на 2,0%, охорона здоров'я подорожчала на 14,1%, ціни на транспорт зросли на 11,1% (зокрема, пальне подорожчало на 13,9%), на зв'язок - на 19,5%, на відпочинок і культуру - на 0,9%, освіта подорожчала на 12,1%, ресторани й готелі - на 13,7%, різні товари та послуги - на 10,8%.

Прогноз щодо інфляції

Нагадаємо, за даними Держстату, річна інфляція в Україні в грудні 2024 року становила 12,0%.

У січні НБУ погіршив прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні 2025 року до 8,4%. Погіршення прогнозу на 1,5 п.п. відбулося через подорожчання продовольства через несприятливі погодні умови, перенесення високих виробничих витрат, у т.ч. через диспропорції на ринку праці.