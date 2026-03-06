Врожай гречки впав на третину: що буде з цінами та чи варто робити запаси

У 2025 році валовий збір гречки в Україні склав 70,8 тис. т. Це на 38% менше, ніж показник попереднього року, однак цього вистачить, аби закрити потреби внутрішнього ринку.

Про це в коменатрі РБК-Україна розповіла керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Головне: Скорочення врожаю: У 2025 році зібрано 70,8 тис. т гречки, що на 38% менше, ніж торік. Це зумовлено низькою рентабельністю культури для аграріїв.

У 2025 році зібрано 70,8 тис. т гречки, що на 38% менше, ніж торік. Це зумовлено низькою рентабельністю культури для аграріїв. Дефіциту не буде: Попри те, що споживання становить близько 90 тис. т, внутрішню потребу закриють завдяки значним перехідним запасам минулих років (у 2022-2024 роках збори сягали 157 тис. т).

Попри те, що споживання становить близько 90 тис. т, внутрішню потребу закриють завдяки значним перехідним запасам минулих років (у 2022-2024 роках збори сягали 157 тис. т). Прогноз цін: Вартість гречки продовжить зростати, проте стрибок не буде критичним - очікується здорожчання на рівні 7-10%.

Вартість гречки продовжить зростати, проте стрибок не буде критичним - очікується здорожчання на рівні 7-10%. Ринок імпорту: До війни головним постачальником була РФ. Зараз імпорт майже відсутній (незначні партії з Казахстану), оскільки продукт має низьку популярність на світовому ринку.

Виробництво та споживання: чи вистачить запасів

Днями Міжнародна асоціація гречки повідомила, що через низький врожай у 2025-му в Україні може виникнути дефіцит цієї крупи. Однак, за словами Литвин, попри суттєве скорочення врожаю, внутрішня потреба буде закрита:

Динаміка споживання: До повномасштабного вторгнення фонд споживання становив 120 тис. т, наразі він скоротився на 25% - до 90 тис. т.

До повномасштабного вторгнення фонд споживання становив 120 тис. т, наразі він скоротився на 25% - до 90 тис. т. Резерви: Протягом 2022-2024 років середній збір був на рівні 157 тис. т, що значно перевищувало потреби. Завдяки цим перехідним запасам Україна зможе забезпечити себе крупою без значного дефіциту.

Чому аграрії сіють менше

Українські аграрії останніми роками скорочують площі під посіви гречки.

"Основною причиною цього була низька ціна на неї та, відповідно, можливість отримувати більш високу рентабельність при вирощуванні інших культур. На жаль, такі "гойдалки" є характерними для українського ринку і спостерігаються не вперше", - каже Литвин.

Що буде з ціною на гречку

За прогнозом експерта, вартість гречки продовжить зростати, проте стрибок не буде критичним - у межах 7-10%.

"Гречка - доволі специфічний продукт, який споживають переважно країни колишнього СРСР та деякі країни Азії й Америки. Через низьку популярність у світі на глобальному ринку немає значної пропозиції цього товару", - резюмує Світлана Литвин.

До 2022 року основним постачальником була РФ. Під час війни імпорт практично припинився, незначні партії надходили з Казахстану.