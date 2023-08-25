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Продовжимо допомагати. Молдова відповіла на погрози з боку Росії за позицію щодо України

П'ятниця 25 серпня 2023 22:24
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Продовжимо допомагати. Молдова відповіла на погрози з боку Росії за позицію щодо України Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Молдова продовжить надавати допомогу Україні попри погрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Молдови.

"Ми засуджуємо нещодавні неправдиві заяви представника МЗС Росії. Нейтралітет нашої країни не означає ізоляції", - йдеться у заяві.

Зазначається, що влада Молдови розвиває партнерські відносини з організаціями та державами для збереження миру і безпеки країни. У цьому плані Молдова співпрацює з тими, хто просуває демократичні цінності.

"З першого дня війни ми рішуче засудили агресію Росії проти України. Ми продовжимо надавати всю можливу допомогу нашим українським друзям, як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій", - додали у Міністерстві.

Також у МЗС заявили, що країна сповнена рішучості стати державою-членом ЄС.

Що цьому передувало

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила владі Молдови про "загрози, які можуть виникнути в разі посилення підтримки України з боку Кишинева".

"Хотілося б застерегти офіційний Кишинів від глибшого залучення до процесу підтримки України, що поставить під загрозу стабільність і безпеку в регіоні", - написала Захарова.

У такий спосіб представниця МЗС РФ спробувала вкотре проявити неадекватну позицію Кремля щодо країни, яка засуджує вторгнення Росії в Україну.

Допомога Україні від Молдови

Раніше повідомлялось, що Молдова хоче допомагати Україні з транзитом зерна. Країна намагається знайти рішення, яке б задовольнило місцевих фермерів та допомогло нашій державі.

Також у Молдові заявили про настання визначального моменту, який визначить майбутнє країни. При цьому там вважають, що Росія й надалі буде джерелом нестабільності для країни.

Нещодавно уряд Молдови підготував проект постанови про надання гуманітарної допомоги Україні у зв'язку з лихом, спричиненим знищенням російськими окупантами Каховської гідроелектростанції.

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