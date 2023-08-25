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Продолжим помогать. Молдова ответила на угрозы со стороны России за позицию по Украине

Пятница 25 августа 2023 22:24
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Продолжим помогать. Молдова ответила на угрозы со стороны России за позицию по Украине Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Молдова продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Молдовы.

"Мы осуждаем недавние ложные заявления представителя МИД России. Нейтралитет нашей страны не означает изоляции", - говорится в заявлении.

Отмечается, что власти Молдовы развивают партнерские отношения с организациями и государствами для сохранения мира и безопасности страны. В этом плане Молдова сотрудничает с теми, кто продвигает демократические ценности.

"С первого дня войны мы решительно осудили агрессию России против Украины. Мы продолжим оказывать всю возможную помощь нашим украинским друзьям, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций", - добавили в Министерстве.

Также в МИД заявили, что страна полна решимости стать государством-членом ЕС.

Что этому предшествовало

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила властям Молдовы об "угрозах, которые могут возникнуть в случае усиления поддержки Украины со стороны Кишинева".

"Хотелось бы предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс поддержки Украины, что поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе", - написала Захарова.

Таким образом представитель МИД РФ попыталась в очередной раз проявить неадекватную позицию Кремля в отношении страны, которая осуждает вторжение России в Украину.

Помощь Украине от Молдовы

Ранее сообщалось, что Молдова хочет помочь Украине с транзитом зерна. Страна пытается найти решение, которое удовлетворило бы местных фермеров и помогло нашему государству.

Также в Молдове заявили о наступлении определяющего момента, который определит будущее страны. При этом там считают, что Россия и дальше будет источником нестабильности для страны.

Недавно правительство Молдовы подготовило проект постановления о предоставлении гуманитарной помощи Украине в связи с бедствием, вызванным уничтожением российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции.

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