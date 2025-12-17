Не для продовження війни. Мерц назвав головну мету репараційного кредиту для України

Він зазначив, що вирішальне питання полягає в тому, чи зможе Євросоюз зробити заморожені російські активи придатними для оборони України.

"Ми робимо це не для того, щоб продовжити війну, а щоб покласти їй край і дати Росії зрозуміти, що продовження цієї війни є марним", - підкреслив Мерц.

Канцлер Німеччини заявив, що йдеться про суму до 90 мільярдів євро, якої, за його словами, вистачить для фінансування Збройних сил України щонайменше ще на два роки.