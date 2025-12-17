Не для продолжения войны. Мерц назвал главную цель репарационного кредита для Украины

Он отметил, что решающий вопрос заключается в том, сможет ли Евросоюз сделать замороженные российские активы пригодными для обороны Украины.

"Мы делаем это не для того, чтобы продолжить войну, а чтобы положить ей конец и дать России понять, что продолжение этой войны является бесполезным", - подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии заявил, что речь идет о сумме до 90 миллиардов евро, которой, по его словам, хватит для финансирования Вооруженных сил Украины минимум еще на два года.