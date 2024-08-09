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Продовження УПЛ 9-12 серпня: повний розклад матчів другого туру

Фото: Мар'ян Швед (ліворуч) знову зустрінеться з "поліськими вовками" (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Новий сезон української Прем'єр-ліги продовжиться двома поєдинками другого туру в п'ятницю. Його програма розтягнеться аж на чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Розпочнеться тур у передмісті Києва, де "Лівий Берег" зустрінеться з полтавською "Ворсклою" (15:30). Натомість о 18-й годині "Верес" у Рівному прийме київське "Динамо".

У суботу одеський "Чорноморець" з 15:30 протистоятиме луганській "Зорі". Пізніше на Київщині "Колос" із Ковалівки зустрінеться з петровським "Інгульцем" (18:00). На неділю заплановані три поєдинки. Перший – матч київської "Оболоні" проти львівського "Руха" в столиці о 13-й годині.

О 15:30 львівські "Карпати" на домашній арені приймуть "Кривбас" із Кривого Рогу. Центральний матч туру запланований на 18:00 неділі – донецький "Шахтар" зустрінеться з "Поліссям" із Житомира. У понеділок же черкаський ЛНЗ протистоятиме "Олександрії" (15:30).

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 2-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Лівий Берег"– "Ворскла", 9 серпня, 15:30
  • "Верес" – "Динамо", 9 серпня, 18:00
  • "Чорноморець"– "Зоря", 10 серпня, 15:30
  • "Колос" – "Інгулець", 10 серпня, 18:00
  • "Оболонь" – "Рух", 11 серпня, 13:00
  • "Карпати"– "Кривбас", 11 серпня, 15:30
  • "Шахтар" – "Полісся", 11 серпня, 18:00
  • ЛНЗ – "Олександрія", 12 серпня, 15:30

 

До слова, напередодні "Кривбас" удома програв "Вікторії" у кваліфікації Ліги Європи.

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