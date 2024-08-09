Продолжение УПЛ 9-12 августа: полное расписание матчей второго тура

Начнется тур в пригороде Киева, где "Левый Берег" встретится с полтавской "Ворсклой" (15:30). В 18 часов "Верес" в Ровно примет киевское "Динамо".

В субботу одесский "Черноморец" с 15:30 будет противостоять луганской "Заре". Позже в Киевской области "Колос" из Ковалевки встретится с петровским "Ингульцем" (18:00). На воскресенье запланированы три поединка. Первый – матч киевской "Оболони" против львовского "Руха" в столице в 13 часов.

В 15:30 львовские "Карпаты" на домашней арене примут "Кривбасс" из Кривого Рога. Центральный матч тура запланирован на 18:00 – донецкий "Шахтер" встретится с "Полесьем" из Житомира. В понедельник же черкасский ЛНЗ будет противостоять "Александрии" (15:30).

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 2-го тура Премьер-лиги: