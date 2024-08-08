ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Кривбас" поступився "Вікторії" у кваліфікації Ліги Європи

Кошице, Четвер 08 серпня 2024 22:54
UA EN RU
"Кривбас" поступився "Вікторії" у кваліфікації Ліги Європи Фото: Підопічні Юрія Вернидуба не змогли зачепитися за нічию (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Криворізький "Кривбас" зазнав поразки від "Вікторії" з чеського Пльзеня в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд

"Кривбас" – "Вікторія" – 1:2

Голи: Аду, 20 – Панош, 48, Вашулін, 69

На стартовому відрізку змістовнішими були атаки чеського гранда. Тим несподіванішим став гол команди Юрія Вернидуба. Це Дібанго виконав навіс із лівого флангу на лінію воротарського, звідки Аду в дотик переправив м'яч у сітку воріт.

До перерви "Кривбас" змарнував кілька нагод подвоїти перевагу. Спершу Стецьков після стінки з партнером пробив у руки голкіперу. А потім Тврдонь ногою парирував постріл Дібанго з кута штрафного в ближній.

На старті ж другої половини "Вікторія" зрівняла рахунок. Небезпека прийшла з правого флангу атаки "червоно-синіх". Панош підхопив м'яч після помилки Твердохліба, просунувся до центральної зони та поклав у дев'ятку воріт Кліщука.

Цей гол спричинився до гри на зустрічних курсах. Відзначитися могли і криворіжці, і пльзенці. Зокрема, за "Кривбас" могли забивати Аду (мимо), Луньов (сейв), Бізімана (поперечина) та Соса (сейв). Натомість в складі "Вікторії" не реалізували моменти Черв (мимо) та Панош (сейв).

Зрештою, Фортуна посміхнулася гостям. Забитий м'яч створив Шульц. Він на швидкості пролетів лівим флангом кількох оборонців і вивів на порожні ворота Вашуліна. Той схибити в такій ситуації права не мав – 1:2.

"Кривбас" намагався відігратися. Проте, реальний момент забити створив лише один – Соса з льоту пробив у руки Тврдоню після комбінації за участі Кожушка та Стецькова. Отже, команда Вернидуба на матч-відповідь 15 серпня в Пльзені поїде з домашньою поразкою у пасиві.

До слова, раніше "Динамо" втратило перемогу над "Рейнджерс" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга Європи
NEWS
Україна працює над реалізацією спільного захисту від ракет РФ з країнами НАТО, - Зеленський
Україна працює над реалізацією спільного захисту від ракет РФ з країнами НАТО, - Зеленський
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців