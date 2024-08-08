"Кривбас" поступився "Вікторії" у кваліфікації Ліги Європи

Криворізький "Кривбас" зазнав поразки від "Вікторії" з чеського Пльзеня в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд

"Кривбас" – "Вікторія" – 1:2

Голи: Аду, 20 – Панош, 48, Вашулін, 69

На стартовому відрізку змістовнішими були атаки чеського гранда. Тим несподіванішим став гол команди Юрія Вернидуба. Це Дібанго виконав навіс із лівого флангу на лінію воротарського, звідки Аду в дотик переправив м'яч у сітку воріт.

До перерви "Кривбас" змарнував кілька нагод подвоїти перевагу. Спершу Стецьков після стінки з партнером пробив у руки голкіперу. А потім Тврдонь ногою парирував постріл Дібанго з кута штрафного в ближній.

На старті ж другої половини "Вікторія" зрівняла рахунок. Небезпека прийшла з правого флангу атаки "червоно-синіх". Панош підхопив м'яч після помилки Твердохліба, просунувся до центральної зони та поклав у дев'ятку воріт Кліщука.

Цей гол спричинився до гри на зустрічних курсах. Відзначитися могли і криворіжці, і пльзенці. Зокрема, за "Кривбас" могли забивати Аду (мимо), Луньов (сейв), Бізімана (поперечина) та Соса (сейв). Натомість в складі "Вікторії" не реалізували моменти Черв (мимо) та Панош (сейв).

Зрештою, Фортуна посміхнулася гостям. Забитий м'яч створив Шульц. Він на швидкості пролетів лівим флангом кількох оборонців і вивів на порожні ворота Вашуліна. Той схибити в такій ситуації права не мав – 1:2.

"Кривбас" намагався відігратися. Проте, реальний момент забити створив лише один – Соса з льоту пробив у руки Тврдоню після комбінації за участі Кожушка та Стецькова. Отже, команда Вернидуба на матч-відповідь 15 серпня в Пльзені поїде з домашньою поразкою у пасиві.