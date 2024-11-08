UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Продовження УПЛ 8-10 листопада: повний розклад матчів тринадцятого туру

Фото: "Гірники" проекзаменують "Зорю" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Нинішній сезон української Прем'єр-ліги продовжиться двома поєдинками в п'ятницю. Його програма триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Тур відкриватимуть в Одесі, де "Чорноморець" прийме полтавську "Ворсклу" (15:30). Натомість о 18-й годині київський "Лівий Берег" зустрінеться з петровським "Інгульцем".

На суботу заплановані три матчі. Черкаський ЛНЗ протистоятиме столичній "Оболоні" о 13:00. Стартовий свисток зустрічі між "Олександрією" та львівськими "Карпатами" пролунає о 15:30. Ковалівський "Колос" прийме "Кривбас" із Кривого Рогу (18:00).

Три поєдинки відбудуться в неділю. О 13-й годині рівненський "Верес" зустрінеться з "Рухом" зі Львова. Натомість о 15:30 розпочнеться принципове протистояння донецького "Шахтаря" і "Зорі" з Луганська. Центральний матч туру відбудеться в Києві, де "Динамо" прийме житомирське "Полісся" (18:00).

Телеканал UPL.TV покаже всі поєдинки. Він доступний на більшості OTT-платформ – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів також ретранслюють канал.

Перелік матчів 13-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Чорноморець"– "Ворскла", 8 листопада, 15:30
  • "Лівий Берег" – "Інгулець", 8 листопада, 18:00
  • ЛНЗ – "Оболонь", 9 листопада, 13:00
  • "Олександрія" – "Карпати", 9 листопада, 15:30
  • "Колос" – "Кривбас", 9 листопада, 18:00
  • "Верес" – "Рух", 10 листопада, 13:00
  • "Шахтар" – "Зоря", 10 листопада, 15:30
  • "Динамо" – "Полісся", 10 листопада, 18:00

 

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВересВорсклаДинамоЗоряОболоньУПЛФК КарпатыЧемпіонат УкраїниШахтарЧерноморец