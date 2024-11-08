ua en ru
Пт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дербі Лондона, сутичка в лігві UFC та битва лідерів Серії A: анонс вихідних у спорті

П'ятниця 08 листопада 2024 08:00
UA EN RU
Дербі Лондона, сутичка в лігві UFC та битва лідерів Серії A: анонс вихідних у спорті Фото: Михайло Мудрик матиме нове випробування Букайо Сакою (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Хокейний матч "Анахайма" та "Міннесоти", черговий вечір Ultimate Fighting Championship, принциповий поєдинок лондонських "Челсі" й "Арсенала", зустріч міланського "Інтера" з колишнім тренером і протодербі на Сході Національної баскетбольної асоціації відбудуться в прийдешній вікенд.

Короткий анонс головних спортивних подій найближчих вихідних – у матеріалі РБК-Україна.

"Анахайм" – "Міннесота"

9 листопада, 05:00, Анахайм, "Хонда Центр", трансляція на app.setantasports.com

Суботній ранок розпочинається не з кави, а заокеанського хокею. На південь Каліфорнії приїдуть гості зі Штату десяти тисяч озер. "Шаркс" стануть третім суперником "Вайлд" у рамках турне Західним узбережжям. Навесні "Міннесота" легко перемогла на виїзді (4:0), але тепер "Анахайм" може завдати більше клопотів. Ось і нападник команди Трой Террі набрав 10 пунктів за 12 матчів.

Мегні – Пратес

10 листопада, 02:00, Ентерпрайз, UFC Apex, телетрансляція на Setanta Sports+

У передмісті Лас-Вегаса пройде UFC Fight Night 247. П'ятираундовий бій напівсередньоваговиків Ніла Мегні зі США та бразильця Карлоса Пратеса стане окрасою вечора. Нестабільний останнім часом американець намагатиметься зупинити прогрес латиноамериканського бійця, в якому дехто навіть помітив чемпіонський потенціал. Утім, можливо, ветеран ще не сказав останнього слова.

Дербі Лондона, сутичка в лігві UFC та битва лідерів Серії A: анонс вихідних у спорті

Фото: Карлос Пратес прагне до вершин Абсолютного бійцівського чемпіонату (fightmag.com)

"Челсі" – "Арсенал"

10 листопада, 18:30, Лондон, "Стемфорд Брідж", телетрансляція на Setanta Sports

Очікуваний претендент на титул АПЛ не переміг жодного разу в останніх трьох турах чемпіонату. До двох поразок у внутрішній першості лондонські "каноніри" ще й додали невдачу проти міланського "Інтера" в Лізі чемпіонів. Тим часом сусіди з "Челсі", з яких у міжсезоння не глузував хіба лінивий, вже поруч у турнірній таблиці. Команди мають по 18 очок, тож очний матч шанс на підніжку конкуренту.

"Інтер" – "Наполі"

10 листопада, 21:45, Мілан, "Джузеппе Меацца", трансляція на MEGOGO

Керманич неаполітанців Антоніо Конте в сезоні 2024/25 часто зіштовхуватиметься з ностальгією. Нещодавно його підопічні протистояли рідному для алленаторе "Лечче", він вже перетнувся з двома командами, які тренував ("Ювентус", "Аталанта"). Та поєдинок із "Інтером" буде особливим. Саме Конте привів "нерадзуррі" до першого за 11 років Скудетто. Відстань між командами – 1 пункт.

Дербі Лондона, сутичка в лігві UFC та битва лідерів Серії A: анонс вихідних у спорті

Фото: "Нерадзуррі" готові оскаржити лідерство "Наполі" (facebook.com/Inter)

"Мілуокі" – "Бостон"

10 листопада, 22:30, Мілуокі, "Файсерв Форум", телетрансляція на Setanta Sports

На протилежних полюсах турнірної таблиці до очного протистояння підходять "Бакс" і чинний чемпіон. "Селтікс", як і належить, тримаються серед лідерів Східної конференції. А от провальний старт "Мілуокі" здивував. Янніс Адетокунбо та Дем'єн Ліллард демонструють цифри на рівні минулого сезону, а от решта заспів зірок наразі не тягнуть. Продовження невдалої серії коштуватиме їм плей-офф.

До слова, напередодні підсумували четвертий тур Ліги чемпіонів із турнірною таблицею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
UFC ММА НХЛ Хокей Арсенал Чемпіонат Англії Челси Чемпіонат Італії Наполи НБА Баскетбол
NEWS
Зеленський назвав "диванними експертами" тих, хто пропонує йому припинення вогню без гарантій
Зеленський назвав "диванними експертами" тих, хто пропонує йому припинення вогню без гарантій
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії