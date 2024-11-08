Продолжение УПЛ 8-10 ноября: полное расписание матчей тринадцатого тура

Тур будут открываться в Одессе, где "Черноморец" примет полтавскую "Ворсклу" (15:30). В свою очередь в 18 часов киевский "Левый Берег" встретится с петровским "Ингульцем".

На субботу запланировано три матча. Черкасский ЛНЗ будет противостоять столичной "Оболони" в 13:00. Стартовый свисток встречи между "Александрией" и львовскими "Карпатами" прозвучит в 15:30. Ковалевский "Колос" примет "Кривбасс" из Кривого Рога (18:00).

Три поединка состоятся в воскресенье. В 13 часов ровненский "Верес" встретится с "Рухом" из Львова. В 15:30 начнется принципиальное противостояние донецкого "Шахтера" и "Зари" из Луганска. Центральный матч тура состоится в Киеве, где "Динамо" примет житомирское "Полесье" (18:00).

Телеканал UPL.TV покажет все поединки. Он доступен на большинстве OTT-платформ – Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов также ретранслируют канал.

Список матчей 13-го тура Премьер-лиги: