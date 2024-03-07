Продовження УПЛ 7-9 березня: повний розклад матчів двадцятого туру

Розпочнеться тур о 15:30 в передмісті Києва. Там "Зоря" з Луганська прийме закарпатський "Минай". Натомість о 18-й годині рівненський "Верес" зустрінеться з київським "Динамо".

На п'ятницю заплановані три поєдинки. У гості до "Дніпра-1" зі Львова приїде "Рух" (13:00). Стартовий свисток у зустрічі "Металіста 1925" з Харкова та черкаським ЛНЗ прозвучить о 15:30. Натомість донецький "Шахтар" проекзаменує "Колос" із Ковалівки о 18-й годині.

Ще три матчі призначили на суботу. О 13:00 одеський "Чорноморець" протистоятиме "Ворсклі" з Полтави. Житомирське "Полісся" о 15:30 зустрінеться з "Олександрією". Закриватимуть тур криворізький "Кривбас" і "Оболонь" з Києва (18:00).

Поєдинки показуватиме новостворений канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 20-го туру Прем'єр-ліги: