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Продовження УПЛ 7-9 березня: повний розклад матчів двадцятого туру

Фото: "Динамо" гостюватиме в Рівному (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга двома поєдинками в четвер розпочне черговий тур другої частини сезону 2023/24. Програма туру розтягнеться на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Розпочнеться тур о 15:30 в передмісті Києва. Там "Зоря" з Луганська прийме закарпатський "Минай". Натомість о 18-й годині рівненський "Верес" зустрінеться з київським "Динамо".

На п'ятницю заплановані три поєдинки. У гості до "Дніпра-1" зі Львова приїде "Рух" (13:00). Стартовий свисток у зустрічі "Металіста 1925" з Харкова та черкаським ЛНЗ прозвучить о 15:30. Натомість донецький "Шахтар" проекзаменує "Колос" із Ковалівки о 18-й годині.

Ще три матчі призначили на суботу. О 13:00 одеський "Чорноморець" протистоятиме "Ворсклі" з Полтави. Житомирське "Полісся" о 15:30 зустрінеться з "Олександрією". Закриватимуть тур криворізький "Кривбас" і "Оболонь" з Києва (18:00).

Поєдинки показуватиме новостворений канал UPL.TV. Він доступний на OTT-платформах – "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV". Телеканал показуватиме оператор супутникового ТБ VIASAT, а також низка загальнонаціональних і місцевих кабельних операторів.

Перелік матчів 20-го туру Прем'єр-ліги:

  • "Зоря" – "Минай", 7 березня, 15:30
  • "Верес" – "Динамо", 7 березня, 18:00
  • "Дніпро-1" – "Рух", 8 березня, 13:00
  • "Металіст 1925" – ЛНЗ, 8 березня, 15:30
  • "Шахтар" – "Колос", 8 березня, 18:00
  • "Чорноморець" – "Ворскла", 9 березня, 13:00
  • "Полісся" – "Олександрія", 9 березня, 15:30
  • "Кривбас" – "Оболонь", 9 березня, 18:00

 

До слова, раніше "Шахтар" отримав нагороди найкращим гравцю та тренеру за підсумками 19-го туру.

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