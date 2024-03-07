RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Продолжение УПЛ 7-9 марта: полное расписание матчей двадцатого тура

Фото: "Динамо" будет гостить в Ровно (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига двумя поединками в четверг начнет очередной тур второй части сезона 2023/24. Программа тура растянется на три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Начнется тур в 15:30 в пригороде Киева. Там "Заря" из Луганска примет закарпатский "Минай". В свою очередь в 18 часов ровненский "Верес" встретится с киевским "Динамо".

На пятницу запланированы три поединка. В гости к "Днепру-1" из Львова приедет "Рух" (13:00). Стартовый свисток во встрече "Металлиста 1925" из Харькова и черкасским ЛНЗ прозвучит в 15:30. Донецкий "Шахтер" проэкзаменует "Колос" из Ковалевки в 18 часов.

Еще три матча назначили на субботу. В 13:00 одесский "Черноморец" будет противостоять "Ворскле" из Полтавы. Житомирское "Полесье" в 15:30 встретится с "Александрией". Закрывать тур будут криворожский "Кривбасс" и "Оболонь" из Киева (18:00).

Поединки будет показывать новый канал UPL.TV. Он доступен на OTT-платформах – "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV". Телеканал будет показывать оператор спутникового ТВ VIASAT, а также ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 20-го тура Премьер-лиги:

  • "Заря" – "Минай", 7 марта, 15:30
  • "Верес" – "Динамо", 7 марта, 18:00
  • "Днепр-1" – "Рух", 8 марта, 13:00
  • "Металлист 1925" – ЛНЗ, 8 марта, 15:30
  • "Шахтер" – "Колос", 8 марта, 18:00
  • "Черноморец" – "Ворскла", 9 марта, 13:00
  • "Полесье" – "Александрия", 9 марта, 15:30
  • "Кривбасс" – "Оболонь", 9 марта, 18:00

 

К слову, ранее "Шахтер" получил награды лучшим игроку и тренеру по итогам 19-го тура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоВорсклаЗаряШахтерЧерноморецОболоньУПЛВересДнепр-1