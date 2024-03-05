"Шахтар" отримав обидва призи туру Прем'єр-ліги
За підсумками 19-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам донецького "Шахтаря".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Півзахисник "гірників" Дмитро Криськів – футболіст туру чемпіонату України. Хавбек оформив дубль у поєдинку претендентів на найвищі нагороди з криворізьким "Кривбасом".
Криськів вивів "Шахтар" вперед у середині першого тайму після обміну команд голами – на забитий м'яч Коноплі відповів Аду. Українець зіграв у стінку з Бондаренком та класно поклав м'яч у кут. А в другій половині Криськів увінчав влучним пострілом сольний прохід.
Натомість керманич "Шахтаря" Маріно Пушіч – найкращий тренер 19-го туру. "Гірники" під його керівництвом розбили конкурента (5:2) та скоротили до мінімуму відставання від першого місця УПЛ. До того ж, команда Пушіча з двома матчами в запасі.
На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Криськів випередив Мякушка, Філіппова та Сича. Натомість Пушіч виявився кращим за Дулуба, Любеновіча та Пономарьова.
До слова, хавбек Степаненко не отримав виклик до збірної України на матч плей-офф за місце на Євро-2024.
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