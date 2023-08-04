Продовження УПЛ 4-6 серпня: повний розклад матчів другого туру

Київським дербі у п'ятницю відновиться програма другого туру Прем'єр-ліги. Вона триватиме три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

У столиці "Оболонь" 4 серпня на домашній арені прийме "Динамо". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 17:00.

Наступні два поєдинки відбудуться у суботу. Закарпатський "Минай" удома зустрінеться з черкаським ЛНЗ (15:00). Натомість о 19-й годині розпочнеться матч "Олександрії" та харківського "Металіста 1925".

Центральний матч туру запланований на неділю. Віце-чемпіон України "Дніпро-1" в Ужгороді о 15:00 прийме житомирське "Полісся". Ще два поєдинки розпочнуться о 17-й – луганська "Зоря" у передмісті Києва зустрінеться з криворізьким "Кривбасом", а до "Колоса" з Ковалівки завітає одеський "Чорноморець".

Закриватиме тур матч львівського "Руха" проти "Ворскли" з Полтави (19:00). Домашні поєдинки "Оболоні", "Олександрії" та "Колоса" покажуть на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV та SWEET.TV. Матчі ж "Дніпра-1" та "Зорі" транслюватимуть в ефірі телеканалу УНІАН.

Перелік матчів 2-го туру Прем'єр-ліги:

"Верес" – "Шахтар" – 1:1

"Оболонь" – "Динамо", 4 серпня, 17:00

"Минай" – ЛНЗ, 5 серпня, 15:00

"Олександрія" – "Металіст 1925", 5 серпня, 19:00

"Дніпро-1" – "Полісся", 6 серпня, 15:00

"Зоря" – "Кривбас", 6 серпня, 17:00

"Колос" – "Чорноморець", 6 серпня, 17:00

"Рух" – "Ворскла", 6 серпня, 19:00

На старті 2-го туру "Шахтар" зіграв унічию з "Вересом" у Рівному. "Гірники" повели в рахунку під завісу першого тайму, коли голом відзначився Матвієнко. Натомість рівняни забили після перерви зусиллями Шевченка.