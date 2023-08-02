УПЛ: "Шахтар" у меншості несподівано втратив перемогу над "Вересом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Верес" – "Шахтар" – 1:1

Голи: Шевченко, 62 – Матвієнко, 45+2

Вилучення: Бондаренко, 45+2 (Ш, пряма червона картка)

"Гірники" захопили ініціативу в дебюті зустрічі. Та контроль м'яча особливого зиску попереду команді Патріка ван Леувена не приніс. У стартові півгодини "Шахтар" створив лише дві нагоди – Сікан не зміг пробити Паста головою, а Зубков пробив поруч зі стійкою з розвороту.

Поступово рівняни осміліли та невеликими силами почав шукати нагоди на чужій половині. Так перед перервою виник момент у Дахновського. Оборона "гірників" забула хавбека на лінії штрафного, але той поспішив із ударом, дозволивши Гочолейшвілі врятувати "Шахтар".

А в доданий арбітром час чемпіон України трохи несподівано повів у рахунку. Поки кіпер "Вереса" Паст будував стінку, Матвієнко без зайвих роздумів відправив м'яч зі штрафного в порожні ворота. Арбітр претензій до такого виконання стандарту не мав – 0:1.

Щоправда, тут же стався чи не ключовий епізод поєдинку. Бондаренко в простій ситуації грубо пішов на Сікейру в центрі поля і отримав червону картку. "Шахтар" на весь другий тайм залишився у меншості.

Штаб "гірників" відреагував на вилучення в перерві. На полі з'явилися оборонець Фарина та хавбек Очеретько замість Гочолейшвілі та Зубкова. Згодом освіжити фланг вийшов і В'юнник. Однак, втримати переможний рахунок гранд не зумів.

"Верес" повернувся до гри завдяки стандарту. Після кутового Різник на ближній стійці програв дуель Марусичу, а м'яч відлетів на дальню стійку. Там Шевченко виявився найспритнішим і проштовхнув сферу за лінію воріт "Шахтаря" – 1:1!

Тепер першим номером почали грати підопічні Сергія Лавриненко. Утім, навіть за такого перебігу подій ледь не проґавили випад Сікана. Нападник гостей прокинув м'яч повз оборонця і прострілив із лівого флангу, але Криськів не влучив у площину. У відповідь Шевченко згодом пробив під поперечину – Різник парирував.

Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. Отже "Шахтар" уперше в сезоні втратив очки. Натомість "Верес" після поразки в стартовому турі від "Полісся" набрав перший заліковий бал. Продовжиться 2-й тур у п'ятницю-суботу.